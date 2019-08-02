На археологические изыскания некрополя в Кизитеринском городище в Ростове потратят почти 14 млн рублей



В Ростове на археологические раскопки потратят почти 14 миллионов рублей. Изыскания будут проводиться в рамках реконструкции дороги по улице 39-я Линия.



Работы планируется выполнить от улицы Сарьяна до Богданова. Учёным же предстоит исследовать участок площадью более четырёх тысяч квадратных метров. В этом районе располагался некрополь Кизитеринского городища.



Заявку на поиск подрядчика на сайте госзакупок разместила Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова.



Раскопки будет вести группа из 13 специалистов и 24 лаборантов. Археологам необходимо фиксировать процесс своей работы, а также фотографировать находки. Результатом работы должен стать подробный отчёт с анализом найденных археологических объектов.



Работы финансируются из городского бюджета. Исполнитель контракта определится 15 августа. Раскопки должны быть завершены до 20 ноября.