В Минобороны РФ сообщили о шести сбитых над Ростовской областью беспилотниках

Фото: Rostov.ru

В Министерстве обороны РФ сообщили о шести сбитых над Ростовской областью БПЛА. Ранее сообщалось о пяти беспилотниках, уничтоженных над территорией региона.- Дежурными средствами ПВО уничтожено десять украинских беспилотных летательных аппаратов: шесть БпЛА – над Ростовской областью и четыре – над территорией Белгородской,- сообщили в Минобороны РФ.В результате отражения атаки никто не пострадал. Последствий на земле нет.