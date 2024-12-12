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В Минобороны РФ сообщили о шести сбитых над Ростовской областью беспилотниках

В Минобороны РФ сообщили о шести сбитых над Ростовской областью беспилотниках
В Министерстве обороны РФ сообщили о шести сбитых над Ростовской областью БПЛА. Ранее сообщалось о пяти беспилотниках, уничтоженных над территорией региона.

- Дежурными средствами ПВО уничтожено десять украинских беспилотных летательных аппаратов: шесть БпЛА – над Ростовской областью и четыре – над территорией Белгородской,- сообщили в Минобороны РФ.

В результате отражения атаки никто не пострадал. Последствий на земле нет.
Фото: Rostov.ru
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