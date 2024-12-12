В Минобороны РФ сообщили о шести сбитых над Ростовской областью беспилотниках
В Министерстве обороны РФ сообщили о шести сбитых над Ростовской областью БПЛА. Ранее сообщалось о пяти беспилотниках, уничтоженных над территорией региона.
- Дежурными средствами ПВО уничтожено десять украинских беспилотных летательных аппаратов: шесть БпЛА – над Ростовской областью и четыре – над территорией Белгородской,- сообщили в Минобороны РФ.
В результате отражения атаки никто не пострадал. Последствий на земле нет.