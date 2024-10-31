Василий Голубев: В небе над Ростовской областью уничтожено 9 беспилотников

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Глава региона сообщил о сбитых над Ростовской областью беспилотниках. Об этом Василий Голубев рассказал в соцсетях 31 октября.- Минувшей ночью в небе над Ростовской областью уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 9 БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет, - добавил глава региона.Напомним, днем ранее над Азовским морем сбили один беспилотник. Дроны уничтожили в промежутке времени с 21:00 до 22:30.