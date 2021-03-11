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В лидерах по числу новых случаев COVID-19 оказались Ростов и Таганрог

В лидерах по числу новых случаев COVID-19 оказались Ростов и Таганрог
Положительные тесты на коронавирус 13 марта получили жители 33 городов и районов Ростовской области.

В тройке лидеров по количеству новых больных – Ростов-на-Дону, Таганрог и Гуково. Там заразились 98, 11 и 9 человек соответственно. Еще по 8 человек выявили в Азовском и Морозовском районах. В Батайске и Неклиновском районе выявили по 5 инфицированных.

Единичные случаи заболевания коронавирусной инфекцией - в Мартыновском и Октябрьском районах.

За все время пандемии в регионе выявили более 76 тысяч заболевших. Из них 246 подхватили вирус за последние сутки.

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