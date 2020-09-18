Ростов, Новошахтинск и Таганрог лидируют по числу новых заражённых COVID-19

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В Ростовской области зарегистрировали ещё 177 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Новые больные проживают в 22 городах и районах региона. Об этом сообщили на сайте областного правительства 21 сентября.По количеству новых инфицированных лидирует по-прежнему Ростов-на-Дону. За последние сутки коронавирус подтвердили у 123 человек. В Новошахтинске положительные тесты на COVID-19 оказались у 12 жителей, а в Таганроге - у восьмерых.По четыре случая заражения зафиксировали в Новочеркасске и Сальском районе. В Батайске и Миллеровском районе за помощью к медикам обратились по три жителя. В Волгодонске, Аксайском, Егорлыкском, Константиновском и Тацинском районах у двух человек нашли опасный вирус. Единичные случаи выявили в Гуково, Азовском, Багаевском, Боковском, Зерноградском, Мартыновском, Мясниковском, Октябрьском, Ремонтненском и Родионово-Несветайском районах.Напомним, за весь период пандемии на Дону число инфицированных достигло 20 240. За это же время жертвами коронавируса стали 445 человек.