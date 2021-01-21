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Координатора штаба Навального в Ростове Ксению Середкину арестовали на трое суток

Координатора штаба Навального в Ростове Ксению Середкину арестовали на трое суток
В Ростове координатора штаба Навального арестовали на трое суток. Ксению Середкину задержали в номере ее хостела 22 января.

Активистку арестовали за сутки до проведения акции в поддержку Навального. Сотрудники правоохранительных органов не дали девушке даже одеться - сразу повезли в отделение. Судья назначил Ксении меру пресечения в виде трех суток административного ареста, вопреки части 2 статьи 3.9 Кодекса об Административных Правонарушениях РФ (КоАП). В нем говорится, что административный арест устанавливается и назначается лишь в исключительных случаях за отдельные виды административных правонарушений и не может применяться к беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до четырнадцати лет, лицам, не достигшим возраста восемнадцати лет, инвалидам I и II групп, военнослужащим, гражданам, призванным на военные сборы, а также к имеющим специальные звания сотрудникам Следственного комитета РФ, органов внутренних дел, органов и учреждений уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения РФ, войск национальной гвардии РФ, Государственной противопожарной службы и таможенных органов. Ксения воспитывает маленького ребенка, а значит арест произведен незаконно.

Ранее Rostov.ru сообщал, что учителям дали команду удерживать школьников, чтобы они не пошли на митинг в поддержку Навального. От педагогов потребовали сделать все возможное, чтобы учащиеся не освободились раньше 15 часов 23 января.

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