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В Краснодарском крае умер от коронавируса 37-летний дончанин

В Краснодарском крае умер от коронавируса 37-летний дончанин
В ковидном госпитале Краснодарского края умер 37-летний уроженец Ростовской области. Об этом сообщили 25 мая в оперативном штабе соседнего региона.

По информации официального органа, у пациента была диагностирована двусторонняя полисегментарная пневмония. Он был госпитализирован в Старощербиновскую ЦРБ. С каждым днём состояние больного ухудшалось. Было принято решение о его переводе в реанимацию ковидного госпиталя. Однако врачам не удалось спасти мужчину. Он скончался в больнице.

Сообщается, что мужчина был прописан в Ростовской области. Последние полтора года он постоянно проживал и работал в Краснодарском крае.

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