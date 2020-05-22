В Краснодарском крае умер от коронавируса 37-летний дончанин

В ковидном госпитале Краснодарского края умер 37-летний уроженец Ростовской области. Об этом сообщили 25 мая в оперативном штабе соседнего региона.По информации официального органа, у пациента была диагностирована двусторонняя полисегментарная пневмония. Он был госпитализирован в Старощербиновскую ЦРБ. С каждым днём состояние больного ухудшалось. Было принято решение о его переводе в реанимацию ковидного госпиталя. Однако врачам не удалось спасти мужчину. Он скончался в больнице.Сообщается, что мужчина был прописан в Ростовской области. Последние полтора года он постоянно проживал и работал в Краснодарском крае.