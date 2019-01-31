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В Краснодарском крае под колесами поезда погибли двое жителей Ростовской области

В Краснодарском крае под колесами поезда погибли двое жителей Ростовской области
В Краснодарском крае под колесами поезда погибли двое жителей Ростовской области. Инцидент произошел на 1 435-м километре перегона Староминская - Орловка Кубанская.

1 февраля мужчине из Батайска исполнился 41 год. День рождения он решил отметить со своей 22-летней знакомой из хутора Каменный Зерноградского района. Приятели купили продукты и спиртное, а затем пошли к железной дороге. Усевшись на ж/д пути, они стали праздновать день рождения мужчины.

В это время ехал поезд Новороссийск - Ростов. Машинист не успел вовремя остановить состав и сбил жителей Ростовской области.

- От полученных травм девушка скончалась на месте, -сообщили в Южном СУТ СК. - Мужчину с травмами госпитализировали. Ночью он умер в больнице.

Сейчас следователи проводят проверку по факту произошедшего. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все детали случившегося.

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