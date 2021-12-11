В конце рабочей недели в Ростове снова пройдут дожди

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В Ростове к концу рабочей недели ожидаются дожди. О погоде с 12 по 17 декабря рассказали донские синоптики.В понедельник на территории донской столицы будет ветрено. Сила порывов воздушных масс достигнет 6-7 метров в секунду. Температура воздуха составит от 0 до +3 градусов. На следующий день в городе потеплеет до +6 градусов днем и до +2 - ночью. В среду, 14 декабря, температура останется прежней. А ветер сменит направление на северо-восточный и стихнет до 3-4 метров в секунду.В четверг утром немного прояснится. Солнце выйдет из-за туч, но к вечеру снова прогнозируют пасмурную погоду. Столбики термометров в этот день покажут +5 градусов, а ночью в Ростове похолодает до +3 градусов. 17 декабря в первой половине дня пройдет небольшой дождь. Вечером к нему добавится мокрый снег. Последний из-за плюсовой температуры (+2...+5 градусов) растает практически в воздухе. Поэтому зимних пейзажей не будет и в середине декабря.