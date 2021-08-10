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В конце рабочей недели тысячи ростовчан останутся без света

В конце рабочей недели тысячи ростовчан останутся без света

В конце рабочей недели тысячи ростовчан останутся без света. Об отключениях 13 августа сообщили в ДонЭнерго.

С 9:00 до 18:00 без электричества останутся жители переулка Полесского с 1 по 37 дом и с 2 по 20, Второго переулка с 87 по 131 и с 72 до 134, улицы Дранко с 1 по 15 и с 2 по 20 здание, а также переулка Андижанского с 1 по 33, Верхоянского с 11 по 29, Пятигорского с 3 по 13 и с 2 по 10 и улицы Белгородской, 35-47.

На час раньше подачу электроэнергии восстановят на улицах Большевистская от 30 до 66 здания и от 41 до 83, Земельная от 28 до 50 и от 31 до 65, Таганрогская, 90, Северо-Кавказская от 32 до 70 и от 51 до 85, Стасова от 39 до 63 и от 42 до 72, Дачная от 49 до 91, Вавилова 2, 4, 6/1 и переулке Госпитальный от 1до 13 и от 2до 26 дома.

Кроме того, до 16:00 без света останется Парк Октября на улице 56-Армии 1, проспект Будённовский 59, 61/12, четыре дома на Тельмана, а именно №8, 10, 21, 23, а также здание на переулке Островского 96.

Все отключения связаны с техническим обслуживанием оборудования. На выходных обесточивать ростовчан не планируется.

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