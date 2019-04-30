В конце недели в Ростовской области начнется строительство временного моста через Северский Донец



В конце недели в Ростовской области начнется строительство временного моста через Северский Донец. Информацию об этом передает компания «Автодор».



Сообщается, что для возведения моста будут использовать конструкции временного моста через Керченский пролив. Некоторые материалы уже доставлены и готовы к эксплуатации.



С помощью временной конструкции планируется разгрузить движение. Так, сейчас для водителей доступна только левая сторона моста. После 15 мая легковым автомобилям откроют доступ к понтонной переправе.



При этом о точная дата завершения строительства временного моста пока неизвестна.



Напомним, после 1 мая в Каменске Шахтинском ввели режим ЧС из-за аварийного состояния правой стороны мост, который годами не ремонтировали. Теперь же из-за риска обрушения конструкции водителям ограничили проезд к левой и правой стороне моста на 50 метров.