В Каменске-Шахтинском из-за опасности обрушения моста на трассе М-4 «Дон» введен режим ЧС



В городе Каменске-Шахтинске из угрозы обрушения моста через реку Северский Донец, расположенного на трассе М-4 «Дон», вводится режим ЧС. Соответствующее распоряжение подписано в администрации города.



Особый режим начнёт действовать с 9 утра 1 мая. Согласно документу, границы зоны ЧС расположены в границах: с южной стороны моста – от развилки подмостового пути, улица Красная – трасса М-4 «Дон» до развилки подмостового пути поселка Чистоозерного – трасса М-4 «Дон».



С северной стороны моста особый режим определен в границах от развилки подмостового пути: хутор Абрамовка – трасса М-4 «Дон» до развилки подмостового пути: хутор Скородумовка – трасса М-4 «Дон».

- Данные меры введены, чтобы ограничить доступ людей и транспорта к опасному объекту на 50 метров в связи с возможным обрушением, - пояснили в администрации города.



Напомним, что мост был построен в 1967 году. В ближайшие дни для разгрузки трассы через Северский Донец построят временный металлический мост. Он будет работать до тех пор, пока не будет возведен новый капитальный мост.