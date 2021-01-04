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Последствия закрытия моста Малиновского: второй день транспортного коллапса

Последствия закрытия моста Малиновского: второй день транспортного коллапса
Западный въезд в Ростов-на-Дону уже вторые сутки сковывают девятибалльные пробки. Причина транспортного коллапса — закрытие моста на улице Малиновского.

Утром, 11 января, километровые заторы образовались от улицы Таганрогской, на улицах Вавилова и Шеболдаева. Водители застряли в пробках с 6.00 и не могут вовремя доехать до работы.

Один из автомобилистов емко выразился насчет дорожной ситуации: «Не надо сюда ехать». С ним трудно спорить, ведь такой коллапс происходит в донской столице ежедневно. Возникает логичный вопрос: как теперь можно въехать в Ростов из западных районов региона?

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