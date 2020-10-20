В Коми отложили вопрос о назначении мужа ростовчанки Лопыревой на пост председателя правительства республики

Госсовет Коми отложил рассмотрение вопроса о назначении бизнесмена Игоря Булатова на пост председателя правительства республики. Супруг ростовской модели Виктории Лопыревой оказался среди кандидатов на высокую должность.Напомним, глава республики Владимир Уйба лично предложил Игорю Булатову место в правительстве. По его словам, бизнесмен — отличный управленец и работоспособный человек. Его кандидатуру должны были поддержать члены Госсовета. Однако 20 октября рассмотрение вопроса было перенесено в связи с поездкой главы республики в Усинск. Новая дата рассмотрения вопроса о назначении Булатова и других кандидатов на места в правительстве Коми станет известна позже.Имя Игоря Булатова так бы и осталось в кулуарах бизнес-сообщества, если бы не его связь с известной ростовчанкой Викторией Лопыревой. О романе бизнесмена и донской красавицы стало известно в 2018 году, когда девушка уже была беременна от своего возлюбленного.Радостное событие было омрачено скандалом вокруг новообразованной пары. Ведь Булатов закрутил роман с Викторией Лопыревой, когда еще был женат на Татевик Карапетян, дочери основателя группы компаний «Ташир». Злые языки поговаривали, что ростовская модель бросит бизнесмена, как только он обнищает без финансовой поддержки зажиточного тестя. Однако с каждым днем союз Булатова и Лопыревой только крепчал.Несмотря на то, что Виктория носила на безымянном пальце кольцо с бриллиантом, о свадьбе разговоров не было. Как оказалось, экс-супруга Булатова не давала ему развод, поэтому он не смог жениться на своей возлюбленной.В феврале 2019 года Виктория родила мальчика, которого назвали Марком-Лионелем. К концу этого же года звездная пара поженилась в Грибоедовском ЗАГСе города Москвы. Свадьбу молодожены праздновали без пышных церемоний в кругу близких друзей и родственников.