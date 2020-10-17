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Муж ростовчанки Лопыревой Игорь Булатов стал кандидатом на пост председателя правительства Республики Коми

Муж ростовчанки Лопыревой Игорь Булатов стал кандидатом на пост председателя правительства Республики Коми
На пост председателя правительства Республики Коми выдвинули мужа Виктории Лопыревой - Игоря Булатова. Об этом стало известно 19 октября.

Как сообщает vokrug.tv, Игорь Булатов познакомился с Викторией Лопыревой, когда еще был женат на Татевик, дочери основателя группы компаний «Ташир», где Игорь занимал должность вице-президента. Слухи об их романе появились, когда модель была уже беременна, а Игорь воспитывал двух детей от брака с Карапетян - Самвела и Амели.

После развода с Карапетян были слухи о том, что финансовое положение Игоря намного ухудшилось. Из-за этого появились мнения, что Лопырева решила уйти от мужа, хотя сама Виктория эти домыслы так и не подтвердила.

Однако сегодня стало известно, что дела бизнесмена пошли в гору. Игорь Булатов стал кандидатом на пост председателя правительства Республики Коми. Такое предложение ему поступило от главы региона Владимира Уйбы. Теперь это предложение должны одобрить в госсовете Республики Коми.

Напомним, предложение руки и сердца модели Игорь Булатов сделал, когда она была беременна их сыном, однако официально узаконить отношения они не смогли - Тата Карапетян на развод не соглашалась. В феврале 2019 года Виктория родила мальчика, которого назвали Марком-Лео. А к концу этого же года звездная пара поженилась в Грибоедовском ЗАГСе города Москвы. Свадьбу молодожены праздновали в кругу близких друзей и родственников, без пышных церемоний.

Многие представители шоу-бизнеса не поверили в искренность чувств ростовской модели к Игорю Булатову. Так, телеведущая Ксения Собчак заявила, что Виктория вышла замуж за бизнесмена сугубо из корыстных побуждений, и предрекла молодой семье скорый развод.

Напомним, Игорь Булатов родился в Москве в 1983 году. Он стал выпускником Финансовой академии при правительстве России. Уже во время учебы Игорь работал в банке «Аскания Траст» на должности экономиста, а после ее завершения занимал руководящие позиции во многих финансовых компаниях. Вскоре Булатов занял должность вице-президента группы компаний «Ташир», которую основал миллиардер Самвел Карапетян. Состояние бизнесмена составляет около двух с половиной миллиардов долларов. По данным журнала Forbes, Игорь находится на 39-й строчке в рейтинге самых богатых бизнесменов России. После ухода из компании Карапетяна он работал в строительно-инвестиционном холдинге «ГРМ Групп» на должности вице-президента.

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