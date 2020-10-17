Муж ростовчанки Лопыревой Игорь Булатов стал кандидатом на пост председателя правительства Республики Коми

На пост председателя правительства Республики Коми выдвинули мужа Виктории Лопыревой - Игоря Булатова. Об этом стало известно 19 октября.Как сообщает vokrug.tv, Игорь Булатов познакомился с Викторией Лопыревой, когда еще был женат на Татевик, дочери основателя группы компаний «Ташир», где Игорь занимал должность вице-президента. Слухи об их романе появились, когда модель была уже беременна, а Игорь воспитывал двух детей от брака с Карапетян - Самвела и Амели.После развода с Карапетян были слухи о том, что финансовое положение Игоря намного ухудшилось. Из-за этого появились мнения, что Лопырева решила уйти от мужа, хотя сама Виктория эти домыслы так и не подтвердила.Однако сегодня стало известно, что дела бизнесмена пошли в гору. Игорь Булатов стал кандидатом на пост председателя правительства Республики Коми. Такое предложение ему поступило от главы региона Владимира Уйбы. Теперь это предложение должны одобрить в госсовете Республики Коми.Напомним, предложение руки и сердца модели Игорь Булатов сделал, когда она была беременна их сыном, однако официально узаконить отношения они не смогли - Тата Карапетян на развод не соглашалась. В феврале 2019 года Виктория родила мальчика, которого назвали Марком-Лео. А к концу этого же года звездная пара поженилась в Грибоедовском ЗАГСе города Москвы. Свадьбу молодожены праздновали в кругу близких друзей и родственников, без пышных церемоний.Многие представители шоу-бизнеса не поверили в искренность чувств ростовской модели к Игорю Булатову. Так, телеведущая Ксения Собчак заявила, что Виктория вышла замуж за бизнесмена сугубо из корыстных побуждений, и предрекла молодой семье скорый развод.Напомним, Игорь Булатов родился в Москве в 1983 году. Он стал выпускником Финансовой академии при правительстве России. Уже во время учебы Игорь работал в банке «Аскания Траст» на должности экономиста, а после ее завершения занимал руководящие позиции во многих финансовых компаниях. Вскоре Булатов занял должность вице-президента группы компаний «Ташир», которую основал миллиардер Самвел Карапетян. Состояние бизнесмена составляет около двух с половиной миллиардов долларов. По данным журнала Forbes, Игорь находится на 39-й строчке в рейтинге самых богатых бизнесменов России. После ухода из компании Карапетяна он работал в строительно-инвестиционном холдинге «ГРМ Групп» на должности вице-президента.