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В Каменске почти на сутки закроют ж/д переезд из-за техработ на путях

В Каменске почти на сутки закроют ж/д переезд из-за техработ на путях
В Ростовской области временно прекратит работу еще один ж/д переезд. Информацию об этом сообщили в СКЖД.

В середине апреля будет временно недоступен для проезда железнодорожный переезд в поселке Глубоком Каменского района.

Причиной временного закрытия является проведение запланированных работ по техническому обслуживанию путей и предохранительных устройств. Движение автотранспорта через переезд, расположенный в Переездном переулке, будет ограничено с 08:00 до 20:00 указанного дня.

Согласно сообщению пресс-службы СКЖД, водителям предлагается использовать альтернативные пути объезда: переезд на 1 008-м километре трассы, связывающей магистраль М-4 "Дон" с хутором Верхний Пиховкин, либо переезд на 1 022-м километре, расположенный в поселке Молодежном, на улице Школьной.
Фото: DonDay
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