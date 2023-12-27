В Каменске 27 декабря закрыли ж/д переезд возле трассы М-4 «Дон»

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В Каменске-Шахтинском закрыли ж/д переезд 27 декабря. На объекте проходят ремонтные работы. Проехать на участке можно будет только после 18:00.Речь идет о железнодорожном переезде на 1 047-м километре автодороги. Он расположен на повороте с М-4 «Дон» на трассу А-260 в сторону Донецка.Как сообщили в администрации Каменска-Шахтинского, на участке проходят работы по устранению выплесков и выправке пути. В настоящее время специалисты восстанавливают деформированные участки рельсов.