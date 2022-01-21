В экорайоне «Вересаево» осенью появится новый детский сад на 300 мест

Фото: ЮгСтройИнвест.

Уже этой осенью в экологичном районе «Вересаево» Ростова появится новый детский сад на 300 мест. Дошкольное учреждение строит группа компаний «ЮгСтройИнвест».Изюминкой детсада будет то, что родители смогут туда отдать малышей от двух месяцев. В новом учреждении смогут заниматься 16 групп, половина из которых рассчитана на детей от трех до семи лет, еще семь групп будут ясельными (от года до трех лет), и одна группа – для самых крох, сюда родители смогут отдать свое чадо, начиная от двух месяцев. В этой группе к деткам будет особое внимание профессиональных нянь и воспитателей, чтобы малыши ни в чем не нуждались.Помимо комфортных комнат, прачечной и столовой, в детском саду будут свои спортзал и музыкальный класс. Здесь для ребят и их родителей будут проводить утренники и праздничные мероприятия. По своему оснащению новый детский сад станет одним из самых современных дошкольных учреждений региона.Территория сада также будет обустроена. По периметру здания сделают специальные зоны отдыха с зелеными насаждениями. В теплое время года с детками будут заниматься физкультурой на свежем воздухе, а специальные навесы будут защищать малышей от жаркой погоды и палящего солнца.Во дворе детского сада будут расположены площадки для занятия физкультурой. А у каждой из групп появится своя игровая площадка с навесами, чтобы детям было комфортно играть на улице в жаркую погоду. Немаловажно, что новый детский сад будет находиться на закрытой территории с постоянной охраной.За полгода до ввода сада в эксплуатацию уже завершаются работы по устройству фасада здания. Специалисты уже приводят в порядок внутреннюю часть здания, занимаются сантехникой и светом. По плану уже осенью этого года дошкольное учреждение откроет двери для детей.Новый детский сад станет уже вторым в экорайоне «Вересаево». Весной прошлого года «ЮгСтройИнвест» ввел в эксплуатацию первый детский сад. Он также рассчитан на 300 мест. Помимо этого, в экорайоне с сентября 2021 года работает крупнейшая в Ростовской области школа, которая также построена ГК «ЮгСтройИнвест».