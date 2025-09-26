В историческом центре Ростова нашли снаряд

Фото: DonDay

Во дворе двухэтажного дома в исторической части Донской столицы, рабочие нашли предмет, похожий на снаряд времен ВОВ. Дом находится по адресу переулок Семашко 7/31. Известно, что ранее 25 сентября по этому адресу сообщалось о большом скоплении людей.Одна из жительниц, Елена Борисова, рассказала корреспонденту Donday, что коммунальные работники во время ремонта труб обнаружили предмет, похожий на бомбу. Они аккуратно извлекли его из ямы и положили у стены дома. Территорию вокруг снаряда оградили сигнальной лентой.Коммунальщики сразу вызвали экстренные службы. В ответ на вопрос, как вести себя жильцам, специалисты посоветовали зайти в дом и уйти в самую удалённую комнату.Спустя сутки снаряд также лежит во вдоре дома. На месте дежурит сотрудник правоохранительных органов. Он ждет саперов, которые оценят ситуацию. А затем обезвредят боеприпас, вывезя его на безопасное расстояние.