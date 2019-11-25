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В Ростовской области в исправительную колонию закупят швейные машины на 3 млн рублей

В Ростовской области в исправительную колонию закупят швейные машины на 3 млн рублей
Для исправительной колонии в Ростовской области закупят 17 швейных машин. Оборудование нужно предоставить в ИК-15, расположенную в Батайске. Такая информация опубликована на сайте гозсакупок.

На закупку товара выделяется три миллиона рублей, источник финансирования — дополнительные бюджетные средства. Подрядчик должен привезти в колонию 15 двухигольных машин, 1 петельную и 1 закрепочную. В среднем каждая из них стоит порядка 176 тысяч рублей.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 4 декабря. Аукцион в электронной форме назначен на следующий день.

Также оборудование и стулья для швей купит исправительная колония № 9 в Шахтах. На эти цели выделяется один миллион рублей.

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