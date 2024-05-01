В хуторе под Ростовом без вести пропал 33-летний мужчина

Фото: Лиза Алерт

В Ростовской области разыскивают пропавшего 33-летнего мужчину. Евгений Ильин не выходит на связь с родными полторы недели.Мужчина проживает в хуторе Недвиговка Мясниковского района. Он ушел из дома и больше не возвращался. С 21 апреля информации о том, где Евгений находится, нет.Согласно ориентировкам, пропавший худощавого телосложения и среднего роста (около 180 сантиметров). У мужчины темно-русые волосы и карие глаза. В какой одежде он мог уйти на улицу, остается загадкой.Не исключено, что Евгений может находиться в любом районе донского региона. Если вы видели его, позвоните по номеру: 112. Любые сведения могут помочь поисковикам в работе.