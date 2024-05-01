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В хуторе под Ростовом без вести пропал 33-летний мужчина

В хуторе под Ростовом без вести пропал 33-летний мужчина
В Ростовской области разыскивают пропавшего 33-летнего мужчину. Евгений Ильин не выходит на связь с родными полторы недели.

Мужчина проживает в хуторе Недвиговка Мясниковского района. Он ушел из дома и больше не возвращался. С 21 апреля информации о том, где Евгений находится, нет.

Согласно ориентировкам, пропавший худощавого телосложения и среднего роста (около 180 сантиметров). У мужчины темно-русые волосы и карие глаза. В какой одежде он мог уйти на улицу, остается загадкой.

Не исключено, что Евгений может находиться в любом районе донского региона. Если вы видели его, позвоните по номеру: 112. Любые сведения могут помочь поисковикам в работе.
Фото: Лиза Алерт
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