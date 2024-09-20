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В Ростовской области пропал 34-летний участник СВО

В Ростовской области пропал 34-летний участник СВО
В Ростовской области пропал 34-летний боец СВО. Последний раз Дмитрий Варваровский выходил на связь с родными 26 августа.

Мужчина родом из Саратовской области. Он подписал контракт с ВС РФ и отправился на спецоперацию. Когда боец находился в городе Миллерово Ростовской области, он сообщил родственникам, что уходит на задание в ЛДНР. С тех пор о судьбе Дмитрия неизвестно.

Близкие пропавшего мужчины просят помощи в поисках. Если вы знаете, где находится Дмитрий Варваровский, сообщите в военкомат или полицию.
Фото: соцсети
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