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Ростовчане на сутки останутся без воды с 25 сентября

Ростовчане на сутки останутся без воды с 25 сентября
В Ростове-на-Дону ожидается масштабное отключение воды. С 25 сентября тысячи горожан останутся без водоснабжения.

С 8:30 утра перестанут работать краны в домах, расположенных в границах улиц Текучева, Буденновский проспект, Красноармейская и Соколова.

Восстановить водоснабжение полностью планируют 26 сентября, после 8:00 утра.

Как сообщили в Ростовводоканале, причиной неудобств стало переподключение участка водопроводной сети на улице Варфоломеева.
Фото: РостовРу
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