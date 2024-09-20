Ростовчане на сутки останутся без воды с 25 сентября
В Ростове-на-Дону ожидается масштабное отключение воды. С 25 сентября тысячи горожан останутся без водоснабжения.
С 8:30 утра перестанут работать краны в домах, расположенных в границах улиц Текучева, Буденновский проспект, Красноармейская и Соколова.
Восстановить водоснабжение полностью планируют 26 сентября, после 8:00 утра.
Как сообщили в Ростовводоканале, причиной неудобств стало переподключение участка водопроводной сети на улице Варфоломеева.