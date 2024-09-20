В Ростове в столкновении шести автомобилей пострадали два водителя

Фото: Ростов.Ру

В Ростове-на-Дону в столкновении шести автомобилей пострадали два водителя. Массовая авария случилась 19 сентября около 23:30.По предварительным данным, 27-летний водитель «Мерседеса Бенц» ехал по проспекту Михаила Нагибина. В районе дома № 11А он потерял управление. Иномарка протаранила остановившийся на светофоре «Опель Астра», за рулем которого находился 52-летний мужчина. Затем запустилась цепочка столкновений. Помимо этих двух машин, повреждения получили «Шевроле Клан», «БМВ», «Хендай Конта» и «Нива».«Травмы получили водители «Мерседеса» и «Опеля», — сообщили в УГИБДД по Ростовской области.