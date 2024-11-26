В ходе СВО пропал экс-заключенный, проходивший подготовку в Ростовской области

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В ходе СВО пропал 36-летний бывший заключенный, проходивший боевую подготовку в Ростовской области. О местонахождении Владимира Пахомова неизвестно с 15 сентября 2024 года.До службы мужчина отбывал наказание в исправительной колонии № 12 в Республике Мордовия. Она находится в поселке Молочном Зубово-Полянского района. После подписания контракта на участие в спецоперации бойца отправили в один из учебных центров в Ростовской области. Оттуда он последний раз связывался с близкими.Родственники мужчины через волонтерские группы просят помощи в поисках. Если вы знаете, где находится пропавший, сообщите в военкомат.