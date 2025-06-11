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В Ростовской области жители мечтают о длинных выходных, чтобы выспаться

В Ростовской области жители мечтают о длинных выходных, чтобы выспаться
В Ростовской области жители мечтают о длинных выходных, чтобы выспаться. Это выяснили в опросе в телеграм-канале Donday.

Скоро в регионе начнутся четырехдневные выходные. Они начнутся 12 июня, в День России. 13 июня тоже выходной из-за переноса выходного с 8 марта. А 14 и 15 июня — обычные выходные дни.

Однако почти 26% опрошенных продолжат работать. Остальные смогут отдохнуть и встретиться с друзьями. Но только 8% пойдут гулять с друзьями.

Многие хотят выспаться. Примерно треть жителей области выбрали вариант «отдохнуть дома и выспаться». Это не первый раз, когда такой ответ на первом месте. Люди хотят отоспаться и остаться дома. Возможно, потому что современный мир слишком шумный и быстрый, и людям не хватает тишины.

Также 20% опрошенных займутся накопившимися делами. А 18% отправятся за город с семьей.
Фото: нейросеть
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