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В ходе СВО пропал без вести бывший заключенный, проходивший подготовку в Ростове

В ходе СВО пропал без вести бывший заключенный, проходивший подготовку в Ростове
В ходе СВО пропал 45-летний бывший заключенный, проходивший боевую подготовку под Ростовом. О местонахождении Дмитрия Апанеля неизвестно с июня 2024 года.

До службы мужчина отбывал наказание в исправительной колонии № 21 Республики Башкортостан. Она находится в городе Стерлитамаке. После подписания контракта на участие в спецоперации бойца отправили в учебный центр Ростова-на-Дону. Оттуда он последний раз связывался с близкими. Вероятно, затем он уехал в ЛДНР.

Родственники мужчины просят помощи в поисках. Если вы знаете, где находится пропавший, сообщите в военкомат.
Фото: соцсети
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