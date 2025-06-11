Экс-председателю Ростовского облсуда на три месяца продлили меру пресечения

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Первомайский районный суд Краснодара на три месяца продлил меру пресечения бывшему председателю Ростовского областного суда Елене Золотаревой. Об этом сообщает Donday со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Кубани.Напомним, в 2023 году Елена Золотарёва ушла в отставку. После в отношении нее возбудили дело по статье «Получение взятки». Ей вменяют семь эпизодов получения денег.Помимо Елены Золотаревой, фигурантами дела проходят еще четыре человека. Это бывший заместитель председателя Татьяна Юрова, которую также подозревают в получении взятки и посредничестве. Кроме того, в посредничестве во взяточничестве обвиняют бывшего председателя Железнодорожного районного суда Ростова Георгия Бондаренко, экс-начальника управления судебного департамента Андрея Рощевского и представителя главы Чеченской Республики в Калининграде Альберта Романова. Предварительное судебное заседание по делу проходит 11 июня в Первомайском районном суде Краснодарского края.