Пригородный поезд по маршруту Ростов – Ейск запустят с 12 июня

Фото: Rostov.ru

Пригородный поезд Ростов – Ейск вернут на маршрут с 12 июня. Информацию об этом сообщили в ОАО «РЖД».Поезд начнет курсировать на побережье Азовского моря и обратно по субботам и воскресеньям. Также ходить состав будет и в праздничные дни, 12 и 13 июня.С вокзала Ростов-Пригородный поезд будет отправляться в 06:45, а в Ейск прибудет в 09:58. В обратном направлении маршрут выглядит так: отправление – в 17:50, прибытие в Ростов – в 20:36.Состав будет делать несколько остановок, в том числе в Батайске, Орловке-Кубанской, Староминской-Тимашевской, Старощербиновской. Маршрут будет курсировать до 28 сентября 2025 года.