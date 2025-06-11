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Пригородный поезд по маршруту Ростов – Ейск запустят с 12 июня

Пригородный поезд по маршруту Ростов – Ейск запустят с 12 июня
Пригородный поезд Ростов – Ейск вернут на маршрут с 12 июня. Информацию об этом сообщили в ОАО «РЖД».

Поезд начнет курсировать на побережье Азовского моря и обратно по субботам и воскресеньям. Также ходить состав будет и в праздничные дни, 12 и 13 июня.

С вокзала Ростов-Пригородный поезд будет отправляться в 06:45, а в Ейск прибудет в 09:58. В обратном направлении маршрут выглядит так: отправление – в 17:50, прибытие в Ростов – в 20:36.

Состав будет делать несколько остановок, в том числе в Батайске, Орловке-Кубанской, Староминской-Тимашевской, Старощербиновской. Маршрут будет курсировать до 28 сентября 2025 года.
Фото: Rostov.ru
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