В ходе СВО пропал боец из Майкопа, служивший в Ростовской области

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В ходе СВО без вести пропал 27-летний боец, служивший в Ростовской области. Последний раз Сергей Фомичев (позывной «Фома») созванивался с близкими 24 октября 2023 года. Об этом пишет издание DonDay.Молодой человек родом из Майкопа Республики Адыгея. В начале октября 2023 года Сергей подписал контракт на участие в СВО. Его закрепили за воинской частью 78567, которая базируется в поселке Персиановском под Новочеркасском.Согласно ориентировкам, у Фомичева есть татуировка. На левой руке у него изображен Анубис (древнегреческий бог с лицом собаки).Сергей – сирота. Его родители погибли. Из родственников у бойца осталась лишь 73-летняя бабушка. Если вы знаете, где находится уроженец Майкопа, сообщите его