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В ходе СВО пропал 40-летний боец, проходивший обучение на полигоне в Ростовской области

В ходе СВО пропал 40-летний боец, проходивший обучение на полигоне в Ростовской области
В зоне проведения спецоперации пропал 40-летний боец, проходивший обучение на полигоне в Ростовской области. О том, где находится Александр Коренюгин, ничего не известно больше месяца.

Мужчина - уроженец поселка Новохайского Красноярского края. В середине ноября 2023 года он подписал контракт и поехал на подготовку в Югру. Оттуда бойца направили в Ростов-на-Дону.

Родственники сообщили, что последний раз Александр Коренюгин выходил с ними на связь еще 3 января. Мужчина рассказал, что поедет на передовую. После этого Александр Коренюгин перестал отвечать на звонки и сообщения.

Если вам что-то известно о том, где находится боец, сообщите в военкомат или полицию.
Фото: соцсети.
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