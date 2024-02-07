В ходе СВО пропал 40-летний боец, проходивший обучение на полигоне в Ростовской области

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В зоне проведения спецоперации пропал 40-летний боец, проходивший обучение на полигоне в Ростовской области. О том, где находится Александр Коренюгин, ничего не известно больше месяца.Мужчина - уроженец поселка Новохайского Красноярского края. В середине ноября 2023 года он подписал контракт и поехал на подготовку в Югру. Оттуда бойца направили в Ростов-на-Дону.Родственники сообщили, что последний раз Александр Коренюгин выходил с ними на связь еще 3 января. Мужчина рассказал, что поедет на передовую. После этого Александр Коренюгин перестал отвечать на звонки и сообщения.Если вам что-то известно о том, где находится боец, сообщите в военкомат или полицию.