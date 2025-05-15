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В ходе судебного заседания глава администрации Новочеркасска сделал заявление

В ходе судебного заседания глава администрации Новочеркасска сделал заявление
В Ленинском районном суде Ростова-на-Дону рассматривается вопрос о заключении под стражу главы Новочеркасска Юрия Лысенко. Слушание, которое изначально было запланировано на 10:00, затянулось на весь день из-за задержки с доставкой подозреваемого.

Чиновника привезли в суд только после 16:00, а журналистов, желающих присутствовать на заседании, было так много, что места хватило не всем. Во время заседания судья ознакомил присутствующих с документами, приобщёнными к делу, в том числе со стенограммой, ставшей поводом для задержания. Юрий Лысенко заявил, что дело сфальсифицировано и является результатом провокации со стороны председателя гордумы. Он также попросил провести независимую экспертизу записей.

Сторона защиты настаивала на избрании меры пресечения в виде домашнего ареста, указывая на отсутствие доказательств, подтверждающих причастность Лысенко к преступлению. Адвокаты отметили, что в материалах дела нет информации о заграничном паспорте и имуществе, которое могло бы быть использовано для побега. Они также подчеркнули, что обыски, проведённые 13 мая, не выявили существенных доказательств вины их подзащитного.

Напомним, Юрий Лысенко подозревается в получении взятки при строительстве школы в Новочеркасске.
Фото: администрация
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