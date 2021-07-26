В ГУ МВД по Ростовской области предложили установить видеокамеры в пунктах вакцинации. Об этом сообщили на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией 28 июля.Как считает исполняющий обязанности заместителя начальника ГУ МВД России по Ростовской области Вадим Серебрянников, злоумышленники склоняют медиков к созданию фиктивных сертификатов о вакцинации. Чтобы это предотвратить, в полиции предложили оборудовать кабинеты видеокамерами. Так, по мнению правоохранителей, подделать что-либо станет гораздо сложнее.Напомним, не так давно главный санитарный врач области поделился информацией о заболеваемости после прививки. По его данным, чаще всего люди заболевали в случае, если не ввели вторую дозу вакцины.