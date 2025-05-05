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В городе Батайске отменили автопробег на 9 Мая

В городе Батайске отменили автопробег на 9 Мая
В Батайске в 2025 году отказались от проведения автопробега на 9 Мая. В этом году, как и в предыдущие, мероприятие не получило согласования от администрации, поэтому автопробег будет считаться несанкционированным.

Водителям, принявшим участие в такой акции, грозит штраф от 10 тысяч рублей. Вероятно, в день празднования Дня Победы и накануне сотрудники ГИБДД будут патрулировать места, где обычно собираются участники автопробега, включая ТЦ «Оранжерея» и гипермаркет «Магнит».

Уже не первый год традиционный автопробег отменяют по соображениям безопасности.
Фото: Соцсети.
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