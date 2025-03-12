Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В ДТП в Ростовской области пострадал 69-летний автомобилист

В ДТП в Ростовской области пострадал 69-летний автомобилист
В Волгодонске Ростовской области в результате ДТП пострадал 69-летний автомобилист. Авария произошла 12 марта около 7:30 на Ростовском шоссе.

Предварительно, 57-летний водитель «Форд Фокус» пытался перестроиться, но не убедился в безопасности маневра и столкнулся с «Тойотой Ярис».

В ГАИ Ростовской области сообщили, что в результате происшествия пострадал водитель «Тойоты», его госпитализировали. А 16-летнему пассажиру оказали разовую медицинскую помощь.
Фото: ГАИ
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.