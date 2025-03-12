В ДТП в Ростовской области пострадал 69-летний автомобилист
В Волгодонске Ростовской области в результате ДТП пострадал 69-летний автомобилист. Авария произошла 12 марта около 7:30 на Ростовском шоссе.
Предварительно, 57-летний водитель «Форд Фокус» пытался перестроиться, но не убедился в безопасности маневра и столкнулся с «Тойотой Ярис».
В ГАИ Ростовской области сообщили, что в результате происшествия пострадал водитель «Тойоты», его госпитализировали. А 16-летнему пассажиру оказали разовую медицинскую помощь.