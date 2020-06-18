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Ростов и Шахты – лидеры по числу новых заражённых коронавирусом на Дону

Ростов и Шахты – лидеры по числу новых заражённых коронавирусом на Дону
Стало известно, в каких городах и районах Ростовской области зарегистрировали новые случаи заболевания COVID-19. Данные на 20 июня сообщили в правительстве донского региона.

За сутки диагноз «коронавирус» поставили 145 людям из 31 населённого пункта. Новые пациенты являются жителями Ростова-на-Дону (43), Шахт (14), Мясниковского района (8), Каменска-Шахтинского, Донецка, Аксайского и Красносулинского районов (по 6), Батайска и Родионово-Несветайского района (по 5), Новочеркасска, Азова, Азовского и Неклиновского районов (по 4), Заветинского и Песчанокопского районов (по 3), Таганрога, Волгодонска, Сальского, Кашарского, Зерноградского, Каменского, Белокалитвинского, Кагальницкого районов (по 2), Цимлянского, Целинского, Дубовского, Мартыновского, Волгодонского, Егорлыкского, Матвеево-Курганского и Тацинского районов. Общее количество зарегистрированных случаев инфицирования – 8 381.

Теги: коронавирус в Ростове коронавирус в Шахтах COVID-19 в Ростовской области

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