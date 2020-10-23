В Ростовской области резко упал коэффициент распространения коронавируса

В донском регионе коэффициент распространения COVID-19 понизился впервые за неделю. Об этом сообщило региональное правительство.По состоянию на 27 октября показатель зараженных на 100 тысяч жителей Ростовской области равен 698,9. Коэффициент распространения инфекции снизился до 1,03 - в течение недели он сохранял значение 1,09.Несмотря на то, что коэффициент распространения заболевания стал значительно ниже, количество инфицированных не уменьшилось. За последние 24 часа медики выявили вирус у 311 дончан. Всего за период пандемии COVID-19 подхватили 29 369 человек.При этом 772 из них не смогли справиться с инфекцией. Количество смертей также продолжает увеличиваться. Лишь за минувшие сутки от нового вируса скончались 16 человек: семь мужчин в возрасте от 58 до 82 лет и девять женщин от 60 до 86 лет. Все жертвы коронавируса страдали хроническими заболеваниями.