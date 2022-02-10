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В донском регионе 1,1 тысяча человек выздоровели от коронавируса

В донском регионе 1,1 тысяча человек выздоровели от коронавируса

В донском регионе 1,1 тысяча человек побороли коронавирусную инфекцию за прошедшие сутки. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области 12 февраля.

По данным Роспотребнадзора, общее число людей, победивших опасную инфекцию составило 197 773 жителей. Большинство из них справились с заболеванием в легкой форме, как с обычной простудой. Некоторым понадобилось лечение в стационарах из-за того, что пациенты переносили вирус в тяжелой форме.

Отметим, что в последнее время в Ростовской области стремительно растет количество новых инфицированных коронавирусом. Возможно, что это связано с появлением нового штамма - омикрон, который переносится легче, но распространяется гораздо быстрее.
Фото: istokphoto
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