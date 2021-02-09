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В донской колбасе нашли вирус африканской чумы свиней

В донской колбасе нашли вирус африканской чумы свиней
У донского производителя колбасы в продуктах обнаружили ДНК африканской чумы свиней. Об этом сообщили в Россельхознадзоре 11 февраля.

По результатам исследования в полукопчёной колбасе «Деревенская с чесноком» нашли опасный генетический материал. Организацией, выпускающей мясную продукцию, оказалось ООО «Станица» из Аксайского района Ростовской области.

После этого инцидента специалисты установили поставщиков свиней, которые отправляли сырье не только в компанию донского региона, но и в другие субъекты России.

В настоящее время Россельхознадзор области планирует проверить ООО «Станица».

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