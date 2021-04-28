Пасхальные богослужения пройдут в 56 храмах Ростова
В 56 храмах Ростова пройдут богослужения, посвященные Пасхе. Расписание мероприятий появилось 30 апреля.
Пасхальные богослужения пройдут в ночь на 2 мая с 23 до 3 часов. Освятить куличи ростовчане смогут в оба дня.
Как сообщили в городской администрации, в храмах с большим количеством прихожан будут следить за «масочным» режимом и социальной дистанцией. Кроме того, на входе в храм людям будут измерять температуру.
Чтобы прихожане смогли добраться домой в такое позднее время, работу автобусов продлили до 3 часов. Всего на Пасху выйдет более 200 единиц пассажирского транспорта.