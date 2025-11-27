В доме Врангеля в центре Ростова планируют открыть новое культурное пространство

Фото: Соцсети

На пересечении улицы Ульяновской и Газетного переулка возвышается объект культурного наследия – старинный особняк. Возведенный в 1885 году по проекту известного ростовского архитектора Николая Дорошенко, этот дом в конце XIX века служил резиденцией для семьи Николая Егоровича Врангеля, известного российского предпринимателя, знатока искусства, писателя и коллекционера антиквариата. Впоследствии особняк перешел к И. И. Трояновскому, а до середины 1990-х годов здесь размещался детский сад. В 2007 году дом Врангеля был безвозмездно передан Ростовской епархии, которая затем продала его за 9 миллионов рублей.Около полутора лет назад у здания появилась новая владелица – Наталья. По ее словам, она приобрела уже отреставрированный особняк и при поддержке архитектора-дизайнера создала уникальный интерьер, удачно сочетающий оригинальные элементы лепнины с современным дизайном.Примечательно, что еще в 2015 году городские власти рассматривали возможность восстановления первоначального облика здания и организации в нем музея. Однако этим планам не суждено было сбыться, и здание было закрыто баннером. Впоследствии новый владелец (частное лицо) инициировал реставрационные работы.В 2020 году собственник получил разрешение от Министерства культуры, и началась масштабная реставрация. Работы были необходимы, так как за годы эксплуатации здание пришло в плохое состояние: деревянные конструкции прогнили, а крыша нуждалась в укреплении. Реставрация была завершена в 2022 году.После завершения работ в СМИ появились сообщения о возможном открытии музея в особняке. Однако, по словам Натальи, о музее речь не шла, и здание было выставлено на продажу.- Когда я приобрела дом Врангеля, у меня возникла идея создать в самом сердце города культурное пространство, - говорит владелица. - Я с большим уважением отношусь к его истории.Вместе со своей командой Наталья смогла воссоздать атмосферу прошлого, гармонично сочетающуюся с современностью. По словам владелицы, архитектор, дизайнер и искусствовед Алиса Зайцева сыграла ключевую роль в возвращении историческому особняку новой жизни.- В доме Врангеля мы планируем проводить культурные мероприятия, музыкальные вечера, выставки и приемы, - заключила Наталья.Ранее сообщалось о появлении в октябре объявления о продаже исторического здания на популярном сайте. Автор объявления оценил дом Врангеля в 57 миллионов рублей. Позже стало известно, что владелица здания не размещала объявление и была удивлена этой информацией. Наталья обратилась в службу поддержки сайта с просьбой удалить объявление.