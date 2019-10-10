В десятках домов Ростова отключат воду на сутки



На сутки в Ростове-на-Дону отключат воду. Снабжение прекратят в десятках домов с утра 14 октября до 9 часов 15 октября.



Воды не будет в ГК «Прогресс», в жилом комплексе «Голубые ели», а также на улице Кржижановского. Отключения ожидаются в домах №№ 103/2, 103/3 и 103/4 на улице Вересаева и №№ 55-е, 61/1, 61/4-55, 63/8-А, 63/16, 73-д, 73-е, 101, 102, 103, 103/2, 103/3, 103/4 – №113/3, 114, 115, 116, 117-а на проспекте 40-летия Победы.



Подачу воды прекратят в связи с тем, что к сети будут подключать недавно построенный дом.