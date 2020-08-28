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В День знаний в Ростове-на-Дону будет запрещена продажа алкоголя

В День знаний в Ростове-на-Дону будет запрещена продажа алкоголя
Алкогольные напитки нельзя будет купить в Ростове-на-Дону в День знаний. Об этом 31 августа сообщили в администрации донской столицы.

Согласно областному закону «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Ростовской области», 1 сентября нельзя будет приобрести алкогольные напитки, такие как пиво, водку, вино и другие.

Такие ограничения вводят из-за Дня знания – начала нового учебного года. Продажа алкоголя запрещена также в День защиты детей, 1 июня, и в дни проведения выпускных вечеров в школах.

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