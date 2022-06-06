В День России ростовчан приглашают на грандиозный гастрономический фестиваль национальной кухни

Фото: правительство Ростовской области.

В столице Дона 12 июня ожидается грандиозный праздник, посвященный Дню России. В этот день в Ростове состоится много развлекательных мероприятий для взрослых и детей. Главной точкой празднования Дня России станет Театральная площадь.Помимо мастер-классов, эстафет и выставок, ростовчан и гостей города ждет грандиозный гастрономический фестиваль «Россия многонациональная». Его организуют департамент потребительского рынка Ростовской области и администрация Ростова-на-Дону.С 17 до 22 часов все желающие смогут пройти к фонтану на Театральной площади, чтобы поближе познакомиться с кухней других народов. Ростовчанам представят блюда разных кухонь страны — русской, еврейской, грузинской, армянской, узбекской и других. Среди них — хлебобулочные изделия, плов, драники, самса, блюда на мангале и первые блюда. В ассортименте напитков будут прохладительные и горячие. Специально для дегустации киргизской кузни на площадке установят «Юрту».Организаторы фестиваля уверяют, голодным в этот день не останется никто.Стоит отметить, что Ростовская область претендует на звание южного центра гастрономического туризма России. Ежегодно в области устраивают мероприятия, которые популяризируют местную продукцию. Так, в мае в Ростове с размахом прошли фестивали донской селедки и винный фестиваль, а в Чалтыре также в мае состоялся фестиваль шашлыка, где все желающие могли попробовать вкуснейшие мясные блюда.