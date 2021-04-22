Похолодание и дождь ожидаются на этой неделе в Ростове

В Ростове обещают дождливую и пасмурную рабочую неделю. О прогнозе погоды с 26 по 30 апреля рассказали донские синоптики.Самым холодным на неделе будет понедельник. Днем температура воздуха составит около +10 градусов. К вечеру похолодает до +6, пойдет дождь. На следующий день немного потеплеет. Столбики термометров покажут +14 градусов днем. Ожидается переменная облачность, однако ночью небо снова затянет тучами.В среду, 28 апреля, обещают до +15 градусов днем и до +8 - ночью. Вечером и на следующее утро будет идти дождь. В четверг воздух прогреется до +17 градусов, а в пятницу - до +20. Рабочая неделя завершится небольшими осадками и слабым ветром. Его скорость не превысит 5 метров в секунду.