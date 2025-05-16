В Цимлянске обнаружили незаконную свалку

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В Цимлянске, неподалёку от территории пивзавода, была обнаружена несанкционированная свалка. Об этом стало известно после того, как в социальных сетях появилась информация о проблеме.Сотрудники Министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области незамедлительно выехали на место.В адрес собственника земельного участка будет направлено предостережение о необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства.Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области считает, что выявленный факт является нарушением правил благоустройства и может быть квалифицирован как административное правонарушение.