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В числе новых инфицированных коронавирусом - 308 человек из Ростова

В числе новых инфицированных коронавирусом - 308 человек из Ростова
В Ростовской области коронавирусом заболели 983 человека за сутки. По данным на 25 января, 308 из них - жители донской столицы. На втором месте по количеству инфицированных - Таганрог. Там инфекцию подхватили 49 человек. На третьем - Шахты (44 человека).

В Сальском районе положительные результаты ПЦР-тестов получил 41 человек, в Батайске и Аксайском районе - по 40, а в Новочеркасске - 39. На территории Азовского района диагноз подтвердился у 26 человек, в Зерноградском районе - у 22. Пациентами с COVID-19 стал 21 житель Азова, а также 20 человек из Мясниковского района, по 16 - из Новошахтинска и Красносулинского района.

По 15 человек подхватили вирус в Неклиновском районе и Гуково, 13 - в Каменске-Шахтинском и 12 - в Зверево. Немного меньше, по 11 человек, заразились в Октябрьском и Миллеровском районах, по 10 - в Егорлыкском, Кагальницком и Белокалитвинском. Еще по девять инфицированных выявили в Шолоховском и Матвеево-Курганском, восемь - в Каменском и по семь - в Орловском, Родионово-Несветайском.

Положительные результаты тестов на коронавирус получили по шесть жителей Кашарского, Песчанокопского, Мартыновского, Чертковского, Семикаракорского районов и Донецка. В Дубовском, Зимовниковском, Морозовском, Константиновском - по пять. А в Боковском, Милютинском, Тарасовском, Веселовском, Целинском - по четыре. Аналогичная ситуация - в Багаевском и Куйбышевском.

В числе инфицированных - по трое жителей региона из Ремонтненского, Волгодонского, Заветинского, Цимлянского, Тацинского, Верхнедонского районов. В Усть-Донецком и Обливском - по двое, а в Советском - один.
Фото: Алексей Бойко.
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Теги: коронавирус в Ростовской области

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