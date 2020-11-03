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В ЦГБ Батайска руководство массово ушло на больничный

В ЦГБ Батайска руководство массово ушло на больничный
Почти все руководители Батайской ЦГБ ушли на больничные. Об этом 5 ноября сообщили в пресс-центре правительства Ростовской области.

В настоящее время на больничных листах нетрудоспособности находятся главврач Наталья Пивненко и несколько ее заместителей. Их выход на работу ожидается в 20-25 числах ноября.

О диагнозах в ведомстве не уточнили, как и о длительности больничных.

- Информация о состоянии здоровья не подлежит разглашению согласно федеральным законам «Врачебная тайна» и «О персональных данных», - прокомментировали в пресс-центре.

Известно, что обязанности главврача временно исполняет Екатерина Тылик, обязанности заместителя главного врача по медицинской части - Алексей Тихонов. Также и.о. заместителя главврача по детству и родовспоможению стал Владимир Халай, а обязанности заместителя по поликлинической помощи населению временно возложили на Светлану Димитрову.

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