В ЦГБ Батайска руководство массово ушло на больничный

Почти все руководители Батайской ЦГБ ушли на больничные. Об этом 5 ноября сообщили в пресс-центре правительства Ростовской области.В настоящее время на больничных листах нетрудоспособности находятся главврач Наталья Пивненко и несколько ее заместителей. Их выход на работу ожидается в 20-25 числах ноября.О диагнозах в ведомстве не уточнили, как и о длительности больничных.- Информация о состоянии здоровья не подлежит разглашению согласно федеральным законам «Врачебная тайна» и «О персональных данных», - прокомментировали в пресс-центре.Известно, что обязанности главврача временно исполняет Екатерина Тылик, обязанности заместителя главного врача по медицинской части - Алексей Тихонов. Также и.о. заместителя главврача по детству и родовспоможению стал Владимир Халай, а обязанности заместителя по поликлинической помощи населению временно возложили на Светлану Димитрову.