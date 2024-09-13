В центре Ростова законсервируют доходный дом Сариевых на Большой Садовой

Фото: Заброшенная планета.

Управление ЖКХ Кировского района администрации Ростова ищет подрядную организацию для разработки проектной документации по консервации объекта культурного наследия — Доходного дома Г. П. Емельянова (также известного как Доходный дом Сариевых). Здание расположено по адресу: улица Большая Садовая, 94А. Объявление о закупке появилось 12 сентября.Заказчик намерен найти фирму, занимающуюся разработкой проектных решений по консервации. Общая сумма контракта составляет 1,5 миллиона рублей, выделенных из бюджета города. Подрядчик должен будет провести всесторонний анализ состояния здания, осуществить фотофиксацию, оценить его технические характеристики и разработать план работ для сохранения исторического вида объекта.Доходный дом Сариевых был возведен в 1902 году по проекту архитектора Федора Нидермейера. На его территории в разные годы располагались библиотека имени Максима Горького, торговые ряды и жилые квартиры. С течением времени архитектурный памятник пришел в запустение, и его фасад был закрыт баннером, что впервые произошло перед ЧМ-2018 и повторялось к каждому Дню города.23 ноября 2020 года здание загорелось. Пожар удалось потушить только через 20 часов. После этого было принято решение о его продаже с первоначальной ценой всего 1 рубль, но с условием обязательной реставрации. В 2021 году дом приобрела предприниматель из Таганрога за 10 тысяч рублей, однако с тех пор никаких действий не было предпринято.Имя подрядчика для проектирования консервации станет известно в конце сентября, а консервация объекта планируется к 2025 году.