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В центре Ростова сделали стихийный мемориал в память о школьниках, погибших в Казани

В центре Ростова сделали стихийный мемориал в память о школьниках, погибших в Казани
В Ростове почтили память людей, погибших в школьной трагедии в Казани. Панихиду организовали перед входом в парк имени Максима Горького днем 11 мая.

Несмотря на непогоду, почтить память жертв ЧП пришли десятки ростовчан. Они зажгли свечи и выложили из них слово «Скорбим». А также поставили цветы в вазах.


На фото: школа №175 города Казани после трагедии.

Напомним, жуткая трагедия произошла утром 11 мая. 19-летний Ильназ Галявиев пришел в школу № 175 города Казани и устроил там стрельбу. В результате ЧП погибли 10 человек, 21 - пострадал. В городе ввели режим контртеррористической операции (КТО). Во всех городах Татарстана и России усилили меры безопасности в учебных учреждениях. Пропускной режим стал строже, а исправность кнопок тревожной сигнализации отныне будут проверять каждый день.

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