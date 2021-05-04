В центре Ростова сделали стихийный мемориал в память о школьниках, погибших в Казани
В Ростове почтили память людей, погибших в школьной трагедии в Казани. Панихиду организовали перед входом в парк имени Максима Горького днем 11 мая.
Несмотря на непогоду, почтить память жертв ЧП пришли десятки ростовчан. Они зажгли свечи и выложили из них слово «Скорбим». А также поставили цветы в вазах.
На фото: школа №175 города Казани после трагедии.
Напомним, жуткая трагедия произошла утром 11 мая. 19-летний Ильназ Галявиев пришел в школу № 175 города Казани и устроил там стрельбу. В результате ЧП погибли 10 человек, 21 - пострадал. В городе ввели режим контртеррористической операции (КТО). Во всех городах Татарстана и России усилили меры безопасности в учебных учреждениях. Пропускной режим стал строже, а исправность кнопок тревожной сигнализации отныне будут проверять каждый день.